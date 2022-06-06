إيطاليا تستدعي السفير الروسي بعد مزاعم بشأن انتهاج الإعلام سلوك غير أخلاقي

استدعت وزارة الخارجية الإيطالية السفير الروسي سيرجي رازوف اليوم الاثنين، للاحتجاج على المزاعم المتكررة التي تم الإدلاء بها ضد ممثلي الإعلام والمؤسسات الإيطالية.

ورفض سكرتير عام وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو سيكوي المزاعم الروسية الخاصة بأن ممثلين إيطاليين معينين ووسائل الإعلام يتصرفون بشكل غير أخلاقي.

وجاء في بيان الخارجية أن سيكوي نفى أيضا أن وسائل الإعلام الإيطالية تشارك في "حملة مناوئة لروسيا".

وردت السفارة الروسية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن السفير سيرجي رازوف لفت الانتباه إلى ما رأى أنها تصريحات غير مقبولة من مسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى. وقالت إنه لا يمكن وصف "الخط الدعائي " الذي يسيطر على الإعلام الإيطالي سوى بـ"العدائي".

ولجأت السفارة أمس الأول السبت إلى فيسبوك للاقتباس عن تقرير أصدرته وزارة الخارجية الروسية الذي أشار إلى "حملة مناوئة صريحة" في الإعلام الإيطالي. وقالت إن المعلومات المستخدمة هي مأخوذة بشكل حصري من مصادر غربية وأوكرانية وأن هذا أثر على سلوك الإيطاليين تجاه الروس الذين يعيشون في إيطاليا.

وفي لقائه مع برازوف، أدان سيكوي ما وصفه بـ"اعتداء غير مبرر من الاتحاد الروسي في أوكرانيا".

ودعا أيضا إلى اتفاق بشأن صادرات الحبوب من أوكرانيا لتجنب تداعيات على الأمن الغذائي العالمي.