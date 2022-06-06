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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن شركة نستله السويسرية للأغذية سوف توفر 5ر39 مليون زجاجة إضافية من حليب الأطفال للولايات المتحدة، للحد من نقص السلعة على مستوى البلاد.

وفي ظل المرونة المتزايدة من جانب إدارة الغذاء والدواء، سوف ترسل نستله حليب "جيربر جود ستارت جينتل" من المكسيك و"نان سوبريم برو 1" وسوبريم برو 2" من ألمانيا اعتبارا من الشهر الجاري وحتى أكتوبر.

وسوف يتم توفير نحو 3ر1 مليون علبة من حليب "جيربر جود ستارت جينتل" في الولايات المتحدة اعتبارا من يوليو وحتى أكتوبر.

ويعادل هذا نحو 2ر2 مليون رطل، أو ما يقارب 33 مليون زجاجة بالحجم الكامل، وهو 8 أونصات.

كما يتم توفير نحو 249 ألفا و500 علبة من حليب "نان سوبريمو برو 1" و"نان سوبريمو برو 2" في شهري يونيو ويوليو.

ويعادل هذا نحو 440 ألف أو ما يقارب 5ر6 مليون زجاجة بالحجم الكامل، 8 أونصات.

ومن المتوقع بيع المنتجين عبر موقع جيربر دوت كوم، ومن خلال بائعي التجزئة الرئيسيين الآخرين وعبر الإنترنت.

وتقول الإدارة الآن إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية تجري تقييما للخيارات الخاصة بتوصيل المنتجات إلى الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن.