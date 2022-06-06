وزير العدل عن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية: القاضي لا ينحاز لأي طرف

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن تشكيل لجنة وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية المكونة من 11 قاض جاء نظرا لحيادية القاضي كونه لن ينحاز لطرف على حساب الآخر.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "on" مساء الأحد، أن أعضاء اللجنة القضائية المشكلة تم اختيارهم من قضاة لديهم تعامل على الأرض مع المشكلات الأسرية.

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية يتعلق بمشكلات أسرية في المقام الأول، مشيرًا إلى أن هذه المشكلات تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة حتى يتحقق التوازن بين كافة الأطراف في المشكلة.

وأكد أن كل المقترحات سواء من المجلس القومي للمرأة أو الأزهر أو من الأفراد ستوضع أمام اللجنة وسوف تبحث هذه المقترحات وفقاً للدستور.

ونوه بأن الأزهر الشريف من ضمن تلك الجهات التي سيتطلع رأيها بشأن القانون، وكل ما نص عليه الدستور من جهات يؤخذ رأيها في أي مشروع قانون.

وأكد أن اللجنة ستستمع لآراء الجهات المعنية وفقًا للدستور، لكن ليس إلزاما عليها أن تأخذ بهذا الرأي أو ذاك.