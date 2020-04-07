استقرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة دون تغيير يذكر مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس السبت، لتصل الحصيلة الكلية إلى 8ر84 مليون إصابة، إلى جانب 01ر1 مليون وفاة، حتى الساعة 0148 مساء بتوقيت نيويورك اليوم الأحد ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، مطابقة لمتوسط الارتفاع اليومي وهو 1ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 66ر9 مليون حالة، دون تغيير يذكر عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت واشنطن العاصمة زيادة بنسبة 1ر0% في عدد حالات الإصابة مقارنة بالفترة نفسها أمس، ليصل الإجمالي إلى 151 ألفا و5 حالات.

وشهدت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال آخر 24 ساعة، حيث توفي 77 شخصا.