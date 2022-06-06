تراجع ضخ الغاز الروسي لأوروبا

تراجعت تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم مطلع الأسبوع، ومن المتوقع أن تظل عند مستويات أقل من المعتاد خلال اليوم الاثنين.

ووفقا لبيانات نقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن التدفقات عبر نورد ستريم لألمانيا كانت عند نحو 68 جيجاوات في الساعة عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت التدفقات أمس الأول الجمعة عند 71 إلى 73 جيجاوات في الساعة عبر الخط ذاته، وعند 66 إلى 69 جيجاوات في الساعة عند التاسعة من صباح السبت.

أما خط يامال-أوروبا، فيتواصل ضخ الغاز فيه باتجاه الشرق، من ألمانيا إلى بولندا، وهو عكس اتجاه الضخ الطبيعي.

وفيما يتعلق بالغاز المار عبر أوكرانيا، فستستقبل الشبكة الأوكرانية اليوم 40 مليون متر مكعب من الغاز الروسي، عبر نقطة عبور سودجا. ولن يتم ضخ غاز عبر نقطة عبور سوخرانوفكا.

وتجدر الإشارة إلى أن ضخ الغاز الروسي لأوكرانيا متراجع منذ 11 مايو، عندما أعلنت السلطات الأوكرانية خروج نقطة سوخرانوفكا عن العمل بعدما قالت سلطات التشغيل إنها فقدت السيطرة على بنى تحتية ذات صلة، كونها موجودة في مناطق احتلتها روسيا.