تركيا تعلن تحييد 27 إرهابيا في شمالي سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع التركية في تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الأحد واليوم الاثنين، أن جنودها تمكنوا من "تحييد" 27 شخصا تعتقد أنهم إرهابيون من ميليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية في شمالي سوريا.

وقالت مصادر كردية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الأحد إن المزاعم التركية لا أساس لها من الصحة.

يشار إلى أن أنقرة تصنف وحدات حماية الشعب الكردية على أنها منظمة إرهابية وفرع من حزب العمال الكردستاني المحظور.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد أول أمس السبت ، مجددا بشن هجوم شمالي سوريا. وتبرر تركيا ذلك بهجمات مزعومة تشنها قوات وحدات حماية الشعب.

وقال أردوغان مطلع الأسبوع إنه لم يعد يريد "إزعاجا" في منطقة تمتد إلى 30 كيلومترا داخل سوريا.

ووفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، تظاهر مئات الأشخاص في بلدة أعزاز السورية ضد وجود وحدات حماية الشعب في تل رفعت.

وتعد منطقة تل رفعت من الأماكن التي حددها أردوغان كنقطة انطلاق لهجوم محتمل.

وأكد ناشطون لـ (د.ب.أ) أن المتظاهرين كانوا يحتجون لصالح نشر قوات عسكرية تركية جديدة.