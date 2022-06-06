صندوق كندي يستحوذ على 22% من أصول موانئ دبي الإماراتية

يعتزم صندوق "سي دي بي كيو" الكندي (CDPQ) الاستحواذ على حوالي 22% من ملكية "موانئ دبي العالمية" في "ميناء جبل علي"، و"المنطقة الحرة بجبل علي"، و"مجمع الصناعات الوطنية" في إمارة دبي.



سيستثمر الصندوق 5 مليارات دولار في هذه الأصول، حيث سيضخ 2.5 مليار دولار في "ميناء جبل علي"، و"المنطقة الحرة بجبل علي"، و"مجمع الصناعات الوطنية" من خلال مشروع مشترك جديد، فيما سيتم تمويل باقي الصفقة بالديون، بحسب اقتصاد الشرق.



وقال الرئيس التنفيذي لـ"موانئ دبي العالمية" سلطان أحمد بن سليم في بيان إنَّ الصفقة "تحقق هدفنا المتمثّل في تقليص صافي مديونية موانئ دبي العالمية" إلى أقل من أربعة أضعاف صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. "نعتقد أنَّ هذه الشراكة الجديدة ستعزز أصولنا، وتسمح لنا بالاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في المنطقة الأوسع".



ستتاح للمستثمرين الآخرين على المدى الطويل فرصة الحصول على حصة إضافية تصل إلى 3 مليارات دولار في الأصول الثلاثة، وفق البيان.



كانت "موانئ دبي العالمية" المملوكة للحكومة تستكشف بيع حصص في أصول معيّنة في سعيها لتقليص الديون والحفاظ على تصنيفها الاستثماري. ووافقت على شراء مشغل المنطقة الحرة في صفقة قيمتها 2.6 مليار دولار في 2014.



تفاصيل الصفقة

يُتوقَّع إغلاق الشريحة الأولى (5 مليارات دولار) من الصفقة في الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي، وإغلاق الشريحة الثانية (حتى 3 مليارات دولار) خلال الربع الرابع.

تنطوي الصفقة على قيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليار دولار للأصول الثلاثة.

حقّقت الأصول الثلاثة إيرادات أولية لعام 2021 بقيمة 1.9 مليار دولار.

ستظل الأصول الثلاثة عبارة عن أعمال مدمجة بالكامل ضمن مجموعة "موانئ دبي العالمية".

كان من بين مستشاري الصفقة "كاناكورد جينيتي" (دبي) (Canaccord Genuity)، و"سيتي غروب"، و"دويتشه بنك"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"جيه بي مورغان سيكيوريتيز"، و"بنك ستاندرد تشارترد".