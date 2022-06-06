البرهان يتفق مع الوساطة الدولية الثلاثية على بدء الحوار السوداني الأربعاء

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم الاثنين، بالوساطة الدولية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا).

وشهد اللقاء بين «البرهان» و«الوساطة الدولية الثلاثية»، الاتفاق على بدء الحوار السوداني، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وأكدت القيادة السودانية، السبت، التزامها بالتعاون مع كافة آليات الأمم المتحدة، لترقية أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، داعية لعدم تسييس الملف.

جاء ذلك خلال لقاء خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان أداما ديانق، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي، كل على حدة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

وشدد البرهان، خلال اللقاء، على حرص الخرطوم والتزامها بقضايا حقوق الإنسان باعتبارها جزءا أصيلا من عقيدة وعادات وتقاليد الشعب السوداني.