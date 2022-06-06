مصرع عامل تحت أنقاض سقف مبنى تابع للوحدة المحلية بطهطا بسوهاج بعد انهياره

لقى عامل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا مصرعه؛ إثر انهيار سقف مبنى تابع للوحدة المحلية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.



تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بانهيار جزء من سقف مبنى تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دائرة القسم.



وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط القسم وقوات وحدة الإنقاذ البري إلى موقع الحادث، ودلت تحريات اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية.



أنهيار جزء من سقف مبني خالي تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا مشيد بالخرسانة ومكون من طابق واحد علي مساحة 400 متر، حال قيام الوحدة المحلية بإزالته تمهيدا لتجديده.



وقد أسفر عن ذلك وفاة المدعو موسى. م. ع. م (45 عاما)، عامل، مقيم دائرة بمركز المراغة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام.



وأفاد كل من: شقيق المتوفى حسام (35 عاما)، عامل مقيم دائرة مركز المراغه بمحافظة سوهاج و"محمد أ. ا. ع (42 عاما)، مقاول، مقيم بمحافظة الإسكندرية بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية.



تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.