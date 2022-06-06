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الصين تحث كندا على وقف استفزازات طائرات الاستطلاع

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 11:01 ص
قالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن بكين تعارض " استفزازات " طائرات الاستطلاع الكندية بحجة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الجيش الكندي كان قد قال في بيان الاسبوع الماضي، إن المروحيات الصينية اقتربت من طائرات الاستطلاع الكندية التي تحلق في المنطقة لتطبيق العقوبات على كوريا الشمالية.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الصينية، أن هذه الخطوة تضر بالأمن القومي الصيني وتعرض سلامة أفراد الدولتين للخطر.

وأشار البيان، إلى أن الصين تحث كندا على تقييد نشاطها العسكري، وحذرت من "تداعيات خطيرة " لأعمالها.

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