ستونز يدعو المنتخب الإنجليزي لتكرار الفوز على ألمانيا

أكد جون ستونز مدافع منتخب إنجلترا أن الفوز على ألمانيا في يورو 2020، "يحدد المعيار" وحث منتخب بلاده على إظهار رد الفعل في ميونخ غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي.

وخسر منتخب إنجلترا أمام مضيفه المجري على استاد بوشكاش بهدف دون رد أمس الأول السبت في مستهل مشواره بالبطولة القارية، إذ تلقى أول خسارة له أمام المجر منذ مايو 1962.

وتعادل منتخب ألمانيا مع مضيفه الإيطالي 1 /1 ، قبل مواجهته أمام إنجلترا على استاد أليانز أرينا غدا الثلاثاء.

وفازت إنجلترا في أخر مواجهة لها أمام ألمانيا بهدفين دون رد على استاد ويمبلي في يونيو الماضي في دور الستة عشر ليورو 2020.

وقال ستونز إن منتخب إنجلترا عليه استغلال فوزه على الماكينات في يورو 2020 كمعيار على الأداء في المستقبل.

وأوضح ستونز في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "أعتقد أن الجميع لديه نفس الشعور، المرحلة المذهلة التي فزنا خلالها عليهم، كانت خطوة كبيرة لنا كفريق وامة".

وأضاف "التقدم للمراحل التالية من تلك البطولة وإظهار قدراتنا الحقيقية ، علينا أن نضع علامة وعلينا أن نواصل الفوز".

وأشار "علينا أن نضع المعيار، هذا هو التحدي بالنسبة لنا كلاعبين، ذلك اليوم كان منحنى تعليمي كبير بالنسبة لنا كمجموعة".

وختم ستونز بالقول "حققنا انطلاقة رائعة قبل توقفها، الآن الأمر يعود إلينا في العودة، كيفية إظهار شخصيتنا وخبرتنا، يالها من مباراة نفعل بها ذلك غدا".