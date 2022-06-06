جيت بلو للطيران تقدم عرضا محسنا للاستحواذ على منافستها سبيريت

قدمت شركة الطيران منخفض التكاليف الأمريكية "جيت بلو" عرضا جديدا محسنا إلى مجلس إدارة منافستها "سبيريت" لشراء كل الأسهم العامة للشركة.

ويتضمن العرض الجديد دفع 50ر31 دولار نقدا للسهم الواحد، في حين كان العرض السابق 30 دولار للسهم مع اتمام الصفقة، ودفع 1.50 دولار للسهم الواحد بشكل مسبق كرسوم في حالة عدم اتمام الصفقة.

وأشارت جيت بلو إلى أن العرض المحسن يقدم لمساهمي سبيريت 350 مليون دولار بما يعادل 2ر3 دولار للسهم الواحد، في حالة عدم إتمام الصفقة. ولن يتم سداد هذه الرسوم في حالة فشل الصفقة بسبب رفض سلطات مكافحة الاحتكار لها.