سلطنة عُمان تستنكر التصريحات المسيئة للرسول من مسؤول هندي

أعربت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، عن استنكارها للتصريحات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين والتي صدرت عن أحد المسؤولين في حزب بهاراتيا جاناتا الهندي، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات والحوادث لا تخدم علاقات التعايش السلمي بين المكونات الدينية وتؤجج الرأي العام.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية في سلطنة عمان الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي مع سفيرة الهند لدى السلطنة أميت نارنغ.

وأكد الحارثي رفض سلطنة عُمان المساس بالرموز الدينية كافة، مجددا التأكيد على تمسك سلطنة عمان بثقافة التسامح والتعايش ومجابهة الكراهية واحترام المعتقدات والأديان، معربًا عن ترحيب بلاده بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند والذي أعلن فيه إيقاف المسؤول عن هذه التصريحات المسيئة.