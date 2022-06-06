الصين تأمل في أن يؤدي الاجتماع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة إلى حل أزمة الغذاء

أعرب نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة داي بين، عن أمل بلاده أن يؤدي الاجتماع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا حول تصدير الحبوب والأسمدة إلى حل أزمة الغذاء.



وقال داي بين، في اجتماع لمجلس الأمن: "نأمل أن يساعد الاجتماع على المضي قدما في تعزيز الثقة المتبادلة وحل أزمة الغذاء"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن اتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على انضمام أنقرة لجهود تطهير الموانئ الأوكرانية من الألغام التي زرعتها قوات كييف.