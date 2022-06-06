ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة بإندونيسيا إلى 19 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث غرق عبارة في المياه الإندونيسية إلى 19 قتيلا، بعدما أدرجت السلطات 15 مفقودا على قائمة الضحايا.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" عن مسئولين محليين قولهم، إنه "تم إنهاء عملية البحث، التي استغرقت 10 أيام، لعدم وجود أية مؤشرات على احتمالية العثور على المزيد من الضحايا"، لافتين إلى إبلاغ الصيادين الذين يبحرون عادة في المنطقة بتنبيه السلطات في حال العثور على المزيد من الجثامين.

وأكد المسئولون أنه يمكن إعادة إطلاق عملية البحث إذا ظهرت أي مؤشرات على وجود ناجين.

وكان الحادث قد وقع بعد أن نفد وقود العبارة وغرقت خلال طقس سيئ خلال الإبحار عبر مضيق "ماكاسار" في إندونيسيا بمحافظة سولاوسي الجنوبية في الـ26 من شهر مايو الماضي.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن قبطان العبارة "الناجي من الحادث" مشتبه فيه لنقله ركاب دون الترخيص اللازم لذلك، كما اعتبر مالك العبارة مشتبها به أيضا لتوظيفه طاقم دون مؤهلات مناسبة.

وكانت السلطات قد تمكنت، في وقت سابق، من إنقاذ 31 راكبا وطاقما، وعثرت على 4 جثامين، كما أدرجت 15 آخرين على قائمة المفقودين قبل أن تنتهي جهود البحث وتعلنهم في عداد الموتى.