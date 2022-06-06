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واشنطن تسمح باستئناف تدفق نفط فنزويلا لأوروبا

براميل نفط - أرشيفية
براميل نفط - أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 6:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 6:29 ص

تستأنف الولايات المتحدة الأمريكية السماح باستئناف تدفق نفط فنزويلا إلى أوروبا.
وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه يمكن لشركتين "إيني" الإيطالية و"ريبسول" الإسبانية شحن النفط الفنزويلي إلى أوروبا خلال وقت قريب يصل إلى الشهر المقبل، بعد أن أعطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر في الشهر الماضي للبدء في هذه الخطة.
وجاءت خطة بايدن كجزء من توجه نحو تقليل الاعتماد على النفط الروسي، وإعادة توجيه شحنات فنزويلا من الصين.
كان 18 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي قد وجهوا رسالة للرئيس بايدن يطلبون رفع جميع العقوبات عن فنزويلا، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

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