كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 5 آلاف و 22 إصابة جديدة، بينها 17 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 18 مليونا و168 آلفا و708 إصابة.

كما أضافت البلاد 21 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 24 ألفا و279وفاة.

وحتى منتصف ليل الأحد، تلقى 3ر33 مليون شخص، أو 9ر64 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 59ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 9ر86% من إجمالي عدد السكان.