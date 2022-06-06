 تقرير: ميقاتي يحدد شروطا لترؤس الحكومة اللبنانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: ميقاتي يحدد شروطا لترؤس الحكومة اللبنانية

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 10:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 10:58 ص

حدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي شروطا لكي يترأس الحكومة العتيدة، خاصة وأنه المرشح الأبرز لها.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الاثنين، عن ميقاتي تأكيده أنه لن يتهرب من تحمل المسؤولية، وأن لديه شروطا وطنية وليست شخصية لإنقاذ البلد، أبرزها إقرار الإصلاحات وخطة التعافي المالي، ووضع قطاع الكهرباء على سكة إعادة تأهيله.

وتجنب ميقاتي الدخول في تفاصيل مداولاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون في اجتماعهما الأخير، إلا أنه شدد على أنه لن يكون رئيسا لحكومة تتولى إدارة الأزمة وتمديدها في بلد يقف على حافة الانهيار الشامل.


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