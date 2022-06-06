الحج السعودية: تمكين حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا من التسجيل إلكترونيًا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، تمكين حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا من التسجيل إلكترونياً في موسم حج هذا العام، تسهيلًا على ضيوف الرحمن.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين: "إنها طورت آلية التسجيل لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا لموسم حج العام الجاري 1443هـ، عبر بوابة إلكترونية مكتملة الخدمات تضم خيارات متنوعة، من الباقات وخدمات الدعم ومركز للتواصل بلغات متعددة على مدار الساعة."



وأكدت الوزارة ، إمكانية إصدار التأشيرات إلكترونيا بما يلبي تطلعات ورغبات الحجاج من تلك الدول، ضمن إجراءات سهلة وميسرة.



وتتيح البوابة إمكانية التأكد من استيفاء الحاج للشروط وتشمل استكمال الحصول على الجرعات المعتمدة من لقاحات كورونا، وأن يكون عمر الحاج أقل من 65 عاما بالميلادي، بحيث يكون تاريخ الميلاد من 1-7-1957، وما بعد ونتيجة سلبية لفحص (بي سي أر)، قبل مغادرتهم لبلادهم، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.



تأتي هذه الخدمات في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، وضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات المباشرة وتخفيض التكاليف ضمن أسعار تنافسية على الحجاج القادمين من تلك الدول.



هذا وأعلن الرئيس التنفيذي للحج والعمرة في الخطوط السعودية، عامر آل خشيل، وصول 41 رحلة على متنها أكثر من 10 آلاف حاج، أنهوا إجراءاتهم بسهولة في مطار المدينة المنورة.



وعن خطة واستعدادات المملكة لموسم الحج، قال آل خشيل: "اليوم خطتنا تتكون من 268 رحلة دولية تقلع من 15 وجهة دولية، وتقل على متنها أكثر من 300 ألف حاج، وسنستمر في متابعة وصولهم على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز أو على مطار جدة".



وأعلنت السعودية، في التاسع من الشهر الماضي، أنها قررت رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون شخص، مع السماح للقادمين من خارج المملكة بأداء مناسك الحج وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.



ويحل الحج هذا العام في يوليو/تموز المقبل، حيث اقتصر أداؤه العام الماضي على المقيمين داخل السعودية، جراء تفشي فيروس كورونا.



وشهد موسم الحج لعام 2021 مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جراء تفشي وباء فيروس كورونا.