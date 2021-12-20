تعويضات مالية بقيمة مليار ريال لمتضررين من إزالة عقارات في جدة

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بدأت السلطات السعودية، دفع تعويضات مالية قيمتها مليار ريال، لعدد من المتضررين من إزالة عقارات في جدة، في إطار مشروع لتطوير المدينة الساحلية.

وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشروع "تطوير وسط جدة" بهدف التخلص من "العشوائيات"، على أن يتضمّن بناء دار أوبرا وملعب رياضي ومتحف في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن لجنة الأحياء العشوائية بجدة قولها: "بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المُزالة بمبلغ مليار ريال"، دون أن تحدد عدد السكان الذين تم تعويضهم.

وأضافت أنَّ صرف التعويضات لبقية المواطنين سيكون تباعاً على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.

وذكرت أنَّ أعمال تقييم العقارات تمت عبر لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية.

وأجرت اللجنة، عملية تقييم للمباني استنادا إلى معايير فنية لكل حي على حدة، وبناء على مساحة وموقع واستعمال الأراضي.

ويتم تقييم قيمة الأرض بشكل منفصل على قيمة الأنقاض، ومن لا يمتلك صكاً للأرض يتمُّ تعويضه عن الأنقاض فقط.