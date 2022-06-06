أسامة ربيع: نحو 900 ألف سفينة عبرت قناة السويس منذ إنشائها

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن نحو 900 ألف سفينة عبرت المجرى الملاحي من إنشائه قبل 47 عاما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي يُقدمه الإعلاميان هبة جلال وحسام الدين حسين، عبر شاشة "المحور"، مساء الأحد، إنّ 27 مليار طن بضاعة عبر قناة السويس بعوائد وصلت إلى 31 مليار دولار.

وأشار إلى أنّ هذه الأرقام تعكس الأهمية التي تحظى بها قناة السويس، لافتًا إلى أن أهمية قناة السويس تتجدد بشكل دائم مثل أزمة جنوح السفينة إيفرجيفين وفي افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأوضح أن معدل العبور اليومي حاليا يتراوح بين 80 و85 سفينة، مؤكّدًا أن هناك الكثير من الإنجازات التي ترتبط بتاريخ قناة السويس.

وشدد على أن القيادة السياسية دائما ما تقدم الدعم، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع دائما المشروعات التي تنفذها الهيئة والإنجازات التي تتحقق.