قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «العقل الجمعي المصري لديه خبرات سيئة عن فكرة تشكيل لجنة»، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية قدمت نماذج ناجحة للجان تم تشكيلها، وأثبتت نجاحًا باهرًا في التعامل مع الملفات المسندة إليها.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن الشعب كان ينتظر قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا – التي فرضتها ظروف الجائحة - سواء كانت تشديد أو تتعلق بتخفيف الإجراءات، مؤكدًا أنها أدت أداء جيدًا للغاية.

وذكر أن اللجنة المشكلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، كان شغلها الشاغل توفير السلع المخفضة للمواطنين، وعقدت عدة اجتماعات ولازالت مستمرة في الأمر، معقبًا: «الفكرة ليس تشكيل اللجنة في حد ذاته، وإنما ما هو دور اللجنة وكيف يستطيع رئيس الوزراء متابعة عملها، وألا تتحول إلى لجنة اعتيادية روتينية شكلية».

وأكد متحدث الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عندما يشكل لجنة فإنه يشكلها لأغراض محددة، ويتابع بنفسه تحقيق المستهدفات الخاصة بها، مستشهدًا بتكليفات «مدبولي» خلال اجتماع اللجنة العليا للأداء الاقتصادي.

ولفت إلى أن اللجنة العليا من المقرر أن تجتمع كل أسبوعين لمتابعة ما تم تنفيذه من التكليفات، وسبب تأخر تنفيذ البعض الآخر، مختتمًا: «تشكيل اللجان في عهد الدكتور مدبولي لأغراض محددة، هناك متابعة مستمرة وحثيثة والسوابق تثبت أن اللجان تم تشكيلها وأثبتت نجاحها».

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع «اللجنة العليا للأداء الاقتصادي»، مساء أمس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وكلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كل وزارة بتحقيق مهام محددة، وسيكون كل وزير مسئولا عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات، مؤكدا أنه سيتابع هذه الملفات أولا بأول.