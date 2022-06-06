افتتحت الإعلامية إنجي أنور، برنامجها «مصر جديدة»، عن فكرة الانتماء للوطن، مضيفة أن هناك حالات هدفها عقوق للوطن على غرار هجران الوالدين.

وأوضحت خلال برنامجها «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة «Etc»، مساء اليوم الإثنين أن جينات الوطن تظهر في ملامح الإنسان وثقافته، منتقدة أي إنسان يغير هويته الوطنية، لأنه سيشعر بوجود شيء ينقصه في بعض الأوقات.

وذكرت أن «الوطن وسام على صدر أي شخص، حتى إذا كان عالميًا أو معروفًا»، ضاربة مثالًا بمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، وبتعيين عزة محمود السروجي الملقبة بـ«آن علي»، ذات الأصول العربية ومصرية الأصل، بمنصب وزيرة الشباب وتعليم الطفولة المبكرة في الحكومة الأسترالية، كمشهد تاريخي وسابقة في البلاد.

وقالت إن «محمد الشوربجي نجم لعبة الاسكواش قرر تمثيل منتخب إنجلترا بدلا من مصر»، معقبة: «فيه ناس لم تتعلم من قصة الغراب الذي كان يريد تقليد مشية الطاووس».

وفاجأ محمد الشوربجي، نجم الاسكواش الجميع، بإعلان تمثيل منتخب إنجلترا للاسكواش بدلا من مصر، وأعلن اتحاد إنجلترا للاسكواش أن المصنف الأول عالميا سابقا تحول ولائه إلى إنجلترا بأثر فورى وسينافس تحت علم إنجلترا بدءاً من الغد.