وزير قطاع الأعمال عن التوك توك الكهربائي: «أي حاجة بتتعمل بيكون مصيرها إن أي حد يتكلم»

ردّ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على الجدل الذي أثير عقب إعلان الاتفاق مع شركة هندية لتصنيع 100 ألف توك توك كهربائي محليًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد: "يبدو أن أي حاجة بتتعمل في مصر يكون مصيرها إن أي حد يتكلم".

وأضاف: "الدولة مش مبسوطة من التوك التوك الذي يعمل بالبنزين بسبب مشكلاته الأمنية والبيئية والحضرية، فاتخذت الدولة بوقف استيراد قطع الغيار في إشارة إلى ضرورة التحرك".

وأشار إلى أنه ليس من المنطقي أن تُلغى وسيلة يعتمد عليها قطاع كبير دون إيجاد بديل لها، موضحًا أنّ رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لبحث البدائل، فصدرت توصية اللجنة أن يكون البديل صديقًا للبيئة (يعمل بالكهرباء)، وأن يكون بثلاث أو أربع عجلات.

وأكّد هذه العربة ستكون صديقة للبيئة ومناسبة من الناحية الأمنية، لافتًا إلى أن المباحثات مع مورد هو ثاني أكبر صانع للتوك توك في الهند، كما أنه يفتتح حاليا مصنعا للتوك توك الكهربائي.

ونوه بأن المورد سيزور مصر الأسبوع المقبل لبحث تصنيع التوك توك محليا في مصر بنسبة 100%.