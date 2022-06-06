قال المهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة والحاصلات الزراعية، إنّ الحديث عن تسبب البطيخ والخوخ في الإصابة بالإسهال والتسمم أصبح بمثابة "شائعات موسمية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أنّ مصر تصدر محاصيل الفاكهة والخضروات لكل الدول وحققت اكتفاء ذاتيا وحازت على إشادة دولية بالمحاصيل المصرية.

وتابع: "رغم الإشادة الدولية بمحاصلينا نيجي إحنا نتهم محاصلينا باتهامات باطلة لمجرد إن شخصين أو تلات جالهم إسهال لسبب أو لآخر بعيدا عن البطيخ أو الخوخ".

وأشار إلى أن معمل متبقيات المبيدات (تابع للوزارة) يسحب عينات عشوائية من كل المحاصيل المنزرعة، يقيس نسبة متبقيات المبيدات في المحصول، موضحًا أن الوزارة تراقب أسواق الجملة وليس فقط المزارعين.

ونوه بأن بوابة مصر في حجز أي مبيد مغشوش تتسم بالصرامة، مؤكّدًا أن المبيدات يتم تصنيعها في مصر بأعلى جودة وفق منظومة بها إجراءات شديدة الإحكام.