تعرض هيئات حكومية في النمسا لهجمات سيبرانية يُحْتَمل أن مصدرها روسيا

تتعرض هيئات حكومية في ولاية كيرنتن النمساوية منذ أسبوعين لهجمات سيبرانية.

وقال خبير الجرائم الإلكترونية كورنيليوس جرانيج الذي يقدم مشورات لحكومة الولاية، اليوم الاثنين إن هناك مؤشرات تفيد بأن الهجمات يقف وراءها قراصنة من روسيا أو جناة "يعملون مع هياكل روسية".

كانت المجموعة التي تعمل ببرنامج القرصنة "بلاك كات" هاجمت هيئات إدارية مختلفة والمحكمة الإدارية وجهاز المحاسبات في الولاية وطلبت المجموعة فدية بـ 5 مليون دولار من عملة البيتكوين المشفرة.

وصرح مسؤول في تكنولوجيا المعلومات في الولاية خلال مؤتمر صحفي، بأنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المعلومات المسروقة قد تم نشرها على الإنترنت أو أن ما نُشِرَ فقط هو أسماء الملفات.

وقال جرانيج إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلق عالما يتم فيه الاحتفاء بالقراصنة الذين يهاجمون أهدافا غربية بوصفهم أبطالا، مشيرا إلى أنه ليس كل جانٍ ينتمي إلى الاستخبارات الروسية بل إن هناك عشرات آلاف القراصنة الذين يعملون بشكل حر، وأرى أن المجموعة التي نفذت الهجمات هي " على الأقل هيكل مسموح به ومدعوم من قبل الدولة".

يُذكر أن المبتزين الذين يعملون ببرنامج "بلاك كات" ومجموعة القراصنة "الفا" التي تقف وراءهم، لم يكونوا معروفين حتى نهاية 2021.

كان مكتب الادعاء العام في هامبورج شمالي ألمانيا فتح باب التحقيقات بعد هجوم وقع على مجموعة شركات ماركوارد آند بال الناشطة في قطاع النفط في مطلع 2022، حيث شارك برنامج "بلاك كات" في الهجوم.