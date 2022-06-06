قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ الفشل الإثيوبي في بناء سد النهضة رحمة من الله بالمصريين.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن من مصلحة أنّ تستغرق عملية ملء سد النهضة وقتًا أطول.

وأشار إلى أن إثيوبيا لا تشارك المعلومات مع مصر، لافتًا إلى أن هناك جنودًا معروفين وليسوا مجهولين يواصلون العمل ليل نهار على هذا الملف.

ولفت إلى أنّ صور الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبي تظهر ملئا ثالثا يفوق ما تم تخزينه في الملء الأول والثاني.

وأضاف أن من مصلحة مصر والسودان أن يكون الملء بوتيرة بطيئة وليس سريعة، لافتًا إلى تصريحات مدير سد النهضة مؤخرا، التي وصفها بـ"المستفزة"، وتضمّنت تمهيدًا بما يتم تنفيذه في الوقت الحالي.