الصين: رواد فضاء شنتشو-14 يدخلون مركبة الشحن تيانتشو-4

أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية ، اليوم الاثنين، دخول طاقم سفينة الفضاء "شنتشو-14" إلى مركبة الشحن "تيانتشو-4" بعد الانتهاء من الاختبارات البيئية.

وذكرت وكالة الفضاء الصينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا"، أنه بعد التمركز بنجاح في الوحدة "تيانخه"، الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، فتح طاقم السفينة "كوة" مركبة الشحن "تيانتشو-4"، مشيرة إلى أنه سيدخل الفريق أيضا مركبة الشحن "تيانتشو-3" وسيقوم بنقل شحنات وأعمال أخرى ذات صلة وفقا لما هو مخطط.

وأضافت أنه تم إطلاق سفينة الفضاء "شنتشو-14" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين يوم الأحد الماضي.

الجدير بالذكر أن فريق الوحدة الأساسية "تيانخه" دخل ، بعد أن أنهت السفينة "شنتشو-14" بنجاح، التقاء آليا سريعا والتحاما مع المجموعة التي تضم الوحدة الأساسية "تيانخه"، ومركبة الشحن "تيانتشو-3"، ومركبة الشحن "تيانتشو-4"، وسيبقى الفريق في المدار لمدة 6 أشهر، وسيستكمل تجميع وبناء محطة الفضاء.