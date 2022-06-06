مسؤولون غربيون: الصين تشيد منشأة بحرية بشكل سري في كمبوديا

قال مسؤولون غربيون إن الصين تشيد بشكل سري منشأة بحرية في كمبوديا للاستخدام الحصري لجيشها، حيث تنفي الدولتان هذا الأمر وتتخذان إجراءات استثنائية لإخفاء العملية.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم إن الوجود العسكري سيكون في الجزء الشمالي من قاعدة "ريام" البحرية في كمبوديا على خليج تايلاند، والمقرر أن يكون موضع مراسم كبيرة خلال الأسبوع الجاري

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المسؤولين قولهم إن إنشاء قاعدة بحرية للصين في كمبوديا، وهي ثاني قاعدة خارجية للصين، والأولى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ المهمة- يأتي في إطار استراتيجية بكين لبناء شبكة من المنشآت العسكرية حول العالم لدعم طموحاتها لتصبح قوة عالمية حقيقية.

وتمتلك الصين قاعدة عسكرية وحيدة في الخارج وهي منشأة بحرية في جيبوتي بشرق أفريقيا.

أضاف مسؤولون ومحللون أن امتلاك منشأة قادرة على استقبال سفن بحرية كبيرة غرب بحر الصين الجنوبي سيكون عنصرا مهما لطموح بكين لتوسيع نفوذها في المنطقة وسيعزز وجودها بالقرب من الممرات البحرية المهمة في جنوب شرق آسيا.