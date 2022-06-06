السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير شعار الجمهورية لجهتين حكوميتين

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لمتهم بتزوير محرر رسمي بالاشتراك مع آخرين بمنطقة منشأة ناصر.



صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان ووليد عبد الرؤوف المندراوي، وأمين سر رفاعي فهمي رفاعي.



ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم ٨٩٥٣ لسنة ٢٠١٩ جنايات منشأة ناصر، أنه اشترك مع مجهولون قلدوا خاتم شعار الجمهورية الخاص بجهتين حكوميتين هما نيابة غرب القاهرة الكلية ومكتب توثيق المرج وكذا امضاءات الموظفين العمومين المختصين بالجهات سالفة البيان.



وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك مع مجهولون واستعملوا تلك الأختام والامضاءات المقلدة بأن مهروا بها المحررين المزورين.