محافظ المنيا: إطلاق قوافل طبية للأهالي بـ 6 قرى حياة كريمة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة ستنظم عددًا من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة خلال الشهر الجاري.

ويأتي ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصاً على صحة وسلامة المواطن، وضمن جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية، والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية ستنظم 6 قوافل طبية بقرى المحافظة في الفترة من 6 وحتى 28 يونيو الجاري، بواقع يومين متتاليين بكل قرية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القوافل العلاجية تستهدف توقيع الكشف الطبي بقرى: زاوية الجدامي بمركز مغاغة - الشيخ حسن بمركز مطاي - الحاج قنديل بمركز ديرمواس - قريتي هور وبنى روح بمركز ملوى- وقرية طوخ الخيل بمركز المنيا.

ويأتي ذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.