 محافظ المنيا: إطلاق قوافل طبية للأهالي بـ 6 قرى حياة كريمة - بوابة الشروق
الإثنين 6 يونيو 2022 4:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

محافظ المنيا: إطلاق قوافل طبية للأهالي بـ 6 قرى حياة كريمة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 4:27 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 4:27 م

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة ستنظم عددًا من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة خلال الشهر الجاري.

ويأتي ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصاً على صحة وسلامة المواطن، وضمن جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية، والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية ستنظم 6 قوافل طبية بقرى المحافظة في الفترة من 6 وحتى 28 يونيو الجاري، بواقع يومين متتاليين بكل قرية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القوافل العلاجية تستهدف توقيع الكشف الطبي بقرى: زاوية الجدامي بمركز مغاغة - الشيخ حسن بمركز مطاي - الحاج قنديل بمركز ديرمواس - قريتي هور وبنى روح بمركز ملوى- وقرية طوخ الخيل بمركز المنيا.

ويأتي ذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك