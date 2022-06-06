الإمارات تدين التصريحات المسيئة للرسول في الهند

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة التصريحات المسيئة للرسول محمد الصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، وأعربت عن "استنكارها ورفضها للإساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام".

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في بيان مساء اليوم الإثنين "رفض الدولة الثابت لجميع الممارسات والتصرفات المنافية للقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

ودعت الوزارة إلى ضرورة احترام الرموز الدينية وعدم المساس بها، والتصدي لخطاب الكراهية والعنف وتعزيز المسؤولية الدولية المشتركة لنشر قيم التسامح والتعايش الإنساني، ومنع أي ممارسات من شأنها تأجيج المشاعر الدينية لأتباع الديانات المختلفة.