طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الإثنين، من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إنهاء الخلاف بينهما في ساحات القضاء.

وحددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، عصر اليوم الإثنين، جلسة 6 يوليو المقبل، للحكم في الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكمي حبسه سنتين في قضيتين، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال مرتضى في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لحسابه الخاص على موقع الفيديوهات (يوتيوب):" قلت أمام هيئة القضاء لا يوجد أي خلاف شخصي مع الخطيب نهائيا، هناك بعض من يحاول إشعال الفتنة بين جمهور الأهلي والزمالك".

وأضاف:" عندما طلبت عدم خوض مباراة القمة، قبل أن يخوض الأهلي مبارياته المؤجلة في الدوري، ليس خوفًا، ولكن مثلما فعل الأهلي من قبل معنا".

وأتم:" سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء بنادي الزمالك بعد اجتماع مجلس الإدارة، للحديث عن عدد من القضايا".

جدير بالذكر أن مباراة القمة المقبلة تحدد إقامتها يوم 19 من شهر يونيو الجاري، للجولة المؤجلة من الاسبوع الـ20 لبطولة الدوري العام.