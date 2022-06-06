صندوق الثروة السعودي الأردني يمول تطوير مستشفى أردني بقيمة 400 مليون دولار

أعلن صندوق الاستثمار السعودي الأردني، التابع لصندوق الثروة السيادية السعودي، تطوير مستشفى بقيمة 400 مليون دولار في العاصمة الأردنية عمان في الوقت الذي يتطلع فيه الصندوق إلى زيادة الإنفاق خلال السنوات القليلة المقبلة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن الصندوق، الذي تم إنشاؤه برأس مال قدره 3 مليارات دولار، سيكون المستثمر الوحيد للأسهم في مستشفى جديد قوامه 300 سرير في الأردن في شراكة مع كلية الطب بجامعة كاليفورنيا وكلية الطب بجامعة لندن.

ونقلت بلومبرج عن الرئيس التنفيذي للصندوق عمر الوير في مقابلة معه ، إنه من المتوقع أن تخلق هذه العملية الاستثمارية أكثر من 5000 فرصة عمل وإنها ستكون الأولى من بين العديد من الصفقات التي أعلن عنها الصندوق خلال العام المقبل.

وتابع المسؤول: "بعد ذلك، سنشهد بعض الاستثمارات في تتابع سريع .. في غضون عام ، نتطلع إلى الالتزام بأكثر بكثير من الـ 400 مليون دولار التي تم رصدها لهذا المستشفى."