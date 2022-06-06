رئيس اتحاد الاسكواش: قرار الشوربجي شخصي ولسنا طرفا فيه

عقب عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، على قرار محمد الشوربجي لاعب هليوبوليس والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، للعب باسم إنجلترا في البطولات المقبلة وليس باسم مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة "Etc"، مساء اليوم الإثنين: «قرار محمد الشوربجي قرار شخصي لسنا طرف فيه كاتحاد للعبة».

وتابع خليفة: «لا أستطيع التدخل في قرار محمد الشوربجي باختيار اللعب باسم إنجلترا بدلا من مصر، لأنه لاعب محترف وكبير في العمر، ولا أملك باختيار قرار بالنيابة عنه».

وأوضح أن «الشوربجي يعيش في انجلترا معظم الوقت، لذلك قرر الاستقرار مع أسرته على حساب مصر»، مضيفاً أن «الشوربجي يدرك جيداً ما وراء الهدف من تمثيل انجلترا على حساب وطنه، وإلى أي مكان سيصل به قراره».

وفاجأ محمد الشوربجي، نجم الاسكواش الجميع، بإعلان تمثيل منتخب إنجلترا للاسكواش بدلا من مصر، وأعلن اتحاد إنجلترا للاسكواش أن المصنف الأول عالميا سابقا تحول ولائه إلى إنجلترا بأثر فورى وسينافس تحت علم إنجلترا بدءاً من الغد.