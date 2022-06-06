عوض تاج الدين: نسبة التطعيم ضد كورونا في إفريقيا تبلغ 17%

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك طفرة كبيرة حققتها مصر في القطاع الطبي، والتي تمثلت في البنية التحتية للمنظومة الصحية.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج "تحت الشمس" مع الإعلامي معتز عبدالفتاح، على فضائية "الشمس" مساء الأحد، أن الدولة كانت في حاجة إلى إعادة هيكلة في كثير من المواقع والإمكانيات وفي الطاقات خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية القوية وتدخلها مع الحكومة في الوقت المناسب، استطاعت أن تساهم في التعامل مع هذه الأزمة عالميا ومحليا.

وأشار إلى أن نسبة التطعيم ضد كورونا في قارة إفريقيا 17%، في حين أن هناك دول حصلت على أكثر من 70% وتتحدث الآن عن جرعة ثالثة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول «صحة إفريقيا Africa Health ExCon».

ويستمر المعرض حتى غدًا الثلاثاء، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

