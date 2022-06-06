استبعاد صلاح من المشاركة مع المنتخب أمام إثيوبيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، على استبعاد محمد صلاح، من المشاركة في مباراة الفراعنة المقبلة أمام إثيوبيا.

ويلعب منتخب مصر أمام إثيوبيا، يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وشارك صلاح في فوز منتخب مصر أمس الأحد، على غينيا، 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب، إراحة صلاح عن المشاركة في مباراة إثيوبيا، بعد أن أثبتت الأشعة التي إجراها اللاعب وجود شد خفيف يحتاج للراحة.

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر على متن طائرة خاصة إلى مالاوي، لمواجهة إثيوبيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الخميس المقبل.

ويسعى المنتخب تحت قيادة إيهاب جلال تحقيق الفوز على إثيوبيا للانفراد بصدارة المجموعة ضمن مشوار تصفيات أمم إفريقيا 2023.