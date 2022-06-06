استمرار تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في جميع دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الاثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4518 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 43 مليونا و181 ألفا و335 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و701 وفاة.

وفي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 3 آلاف و355 حالة إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن 200 حالة وفاة.

وأشار بيان المقر إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في روسيا وصل حتى الآن إلى 18 مليونا و351 ألفا و815 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 379 ألفا و584 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في النمسا، تسجيل ألفين و123 حالة إصابة، و4 حالات وفاة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و269 ألفا و277 حالة، وتبلغ الوفيات 18 ألفا و674 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 28 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفيات.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و790 ألفا و256 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 20 ألفا و104 حالات، بحسب صحيفة ذا سلوفاك سبكتاتور.

وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 94 حالة إصابة جديدة، ولم تسجل أي وفيات.

ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 910 آلاف و228 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 21 ألفا و949 حالة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 7 حالات إصابة، ولم تسجل أي وفيات.

وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى مليون و63 ألفا و106 حالات، وتبلغ حصيلة الوفيات 9 آلاف و148 حالة.

وسجلت السلطات الصحية في باكستان، 59 حالة إصابة جديدة، ولم تسجل أي وفيات.

ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و530 ألفا و762 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 30 ألفا و379 حالة.

وفي لاوس، أعلنت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته تسجيل حالتي إصابة بكوفيد-19، ولم تسجل أي وفيات.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 210 آلاف و83 حالة، وتبلغ الوفيات 756 حالة، بحسب صحيفة ذا لواتيان تايمز المحلية.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 29 حالة إصابة، ولم تسجل أي وفيات جديدة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 3 ملايين و921 ألفا و125 حالة، وتبلغ الوفيات 40 ألفا و293 حالة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 213 حالة إصابة، وحالة وفاة واحدة.

وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 2 مليون و910 آلاف و766 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 65 ألفا و693 حالة.

ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2162 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و27 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و468 ألفا و955 إصابة، والوفيات إلى 30 ألفا و198 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5022 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 18 مليون و 168آلاف و708 إصابات، والوفيات إلى 24 ألفا و279 حالة

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 224 ألفا و341 إصابة، والوفيات إلى 5 آلاف و 226 حالة وفاة.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية في تايوان، اليوم تسجيل 52 ألفا و992 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و457 ألفا و881 إصابة.

وسجل مركز القيادة المركزية للأوبئة، خلال الفترة نفسها، 151 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 3090 وفاة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و8 ألاف و665 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 116 ألفا و349 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن حالتي وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و514 ألفا و989 حالة في حين بلغ إجمالي الوفيات 35 ألفا و688 حالة.

وفي كوريا الشمالية، أعلنت السلطات هناك عن تسجيل 66 ألفا و680 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و137 ألفا و160 حالة وبلغ إجمالي الوفيات 71 وفاة حتى يوم 3 يونيو.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة من الجمعة إلى أمس الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 829 ألفا و425 إصابة، وأضافت السلطات الصحية أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 5 آلاف و830 حالة.

وفي أستراليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفا و763 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى سبع ملايين و444 ألفا و436 حالة والوفيات إلى 8771 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 1881 حالة إصابة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 5 ملايين و791 ألفا و282 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 325 ألفا و17 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة خلال السبعة أيام الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 423 ألفا و6 حالات والوفيات إلى 8629 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و788 حالة إصابة، ليستقر عدد الوفيات عند 13 ألفا و662 حالة.

وفي ترينيداد وتوباغو، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 162 ألفا و849 حالة والوفيات إلى 3938 حالة.

وفي بروناي دار السلام، سجلت السلطات الصحية 379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 150 ألفا و 781 حالة إصابة فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 223 حالة وفاة.

وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 3 آلاف 376 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 26 مليونا و496 ألفا و611 إصابة. ولم يسجل المعهد أي حالات وفاة جديدة ، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 139 ألفا و386 وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا تسجيل 388 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى 6 ملايين و56 ألفا و800 إصابة. كما أعلنت تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 156 ألفا و609 وفيات.