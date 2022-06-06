محكمة أسترالية تغرم جوجل 515 ألف دولار لصالح سياسي سابق

غرّمت محكمة أسترالية، اليوم الاثنين، شركة جوجل بـ715 ألف دولار أسترالي (515 ألف دولار أمريكي) لصالح سياسي سابق، على خلفية نشر مقطعي فيديو تشهيريين على موقع "يوتيوب".

كان جون باريلارو، نائب رئيس الوزراء السابق في ولاية نيو ساوث ويلز، قد رفع دعوى قضائية ضد جوجل والممثل الكوميدي جوردان شانكس، في المحكمة الفيدرالية، على خلفية مقطعي فيديو، بحسب وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

وخلص القاضي ستيفن راريس، إلى أن باريلارو كان "مادة لحملة من العنصرية والإساءة والتشويه لا هوادة فيها، على يوتيوب" المنصة المملوكة لجوجل.

وقال باريلارو خارج محكمة سيدني، إنه شعر أن الحكم بمثابة تبرئة له، وأضاف: "أنا سعيد إنها نهاية الرحلة. يجب أن تكون إما شجاعا أو غبيا لمواجهة جوجل، وربما تجمع قليلا من الصفتين معا".

وقال بول سفيلانز، محامي المسؤول الأسترالي السابق، إن باريلارو لم يكن ليرفع دعوى قضائية إذا كانت جوجل قد حذفت مقاطع الفيديو التي تم تحميلها في سبتمبر وأكتوبر 2020، كما هو مطلوب في خطاب موجه في ديسمبر من ذلك العام.