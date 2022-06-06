 «صندوق الدنيا» يفوز بجائزتي أفضل ممثل ولجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي للسينما - بوابة الشروق
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«صندوق الدنيا» يفوز بجائزتي أفضل ممثل ولجنة التحكيم في المهرجان المصري الأمريكي للسينما

إيمان محمود
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 2:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 2:35 ص

فاز الفيلم المصري "صندوق الدنيا" بجائزتي لجنة التحكيم الخاصة، وأفضل ممثل للفنان خالد الصاوي، بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما.

ومن جانبه نشر المخرج عماد البهات صورة له أثناء استلام الجائزتين عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وكتب معلقا: " أجمل ما بالجائزة تسلمها من أستاذنا المخرج الكبير علي بدرخان، مبروك لكل فريق العمل شركائي بصناعة الفيلم.

"صندوق الدنيا" بطولة كل من الفنانين خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وصلاح عبدالله، وباسم سمرة، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وسيناريو وإخراج عماد البهات.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي بمنطقة وسط البلد، ويقدم مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.

 

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