 رئيس شعبة الأدوية: الدواء المباع إلكترونيا لا أحد يعلم مصدره - بوابة الشروق
الإثنين 6 يونيو 2022 5:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

رئيس شعبة الأدوية: الدواء المباع إلكترونيا لا أحد يعلم مصدره

أحمد علام
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 4:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 4:05 ص

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 نص على أن بيع الدواء يكون من خلال منشأة صيدلانية مرخصة من هيئة الدواء أو من وزارة الصحة.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" مساء الأحد، بيع الدواء في الصيدليات يضمن أن ذلك يتم في مكان معلوم وعلى يد متخصص، وفي حال حدوث أي مشكلة يستطيع المواطن اللجوء إلى الصيدلية التي اشترى منها الدواء.

وأوضح أن الأدوية التي يتم شراؤها من خلال التطبيقات الإلكترونية لا أحد يعلم مصدرها وكيفية تخزينها ونقلها، وبالتالي هذه الأدوية ربما تؤدي إلى كوارث وأضرار لجسم الإنسان.

وأكد أن قانون مزاولة المهنة يمنع المضاربة والتخفيضات على أسعار الأدوية، موضحا أنه إذا فعلت أي صيدلية هذا المر تقع تحت طائلة القانون من باب "من أين لك هذا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك