رئيس شعبة الأدوية: الدواء المباع إلكترونيا لا أحد يعلم مصدره

قال علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 نص على أن بيع الدواء يكون من خلال منشأة صيدلانية مرخصة من هيئة الدواء أو من وزارة الصحة.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور" مساء الأحد، بيع الدواء في الصيدليات يضمن أن ذلك يتم في مكان معلوم وعلى يد متخصص، وفي حال حدوث أي مشكلة يستطيع المواطن اللجوء إلى الصيدلية التي اشترى منها الدواء.

وأوضح أن الأدوية التي يتم شراؤها من خلال التطبيقات الإلكترونية لا أحد يعلم مصدرها وكيفية تخزينها ونقلها، وبالتالي هذه الأدوية ربما تؤدي إلى كوارث وأضرار لجسم الإنسان.

وأكد أن قانون مزاولة المهنة يمنع المضاربة والتخفيضات على أسعار الأدوية، موضحا أنه إذا فعلت أي صيدلية هذا المر تقع تحت طائلة القانون من باب "من أين لك هذا".

