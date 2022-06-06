الكرملين: المحادثات الأمنية مع واشنطن ضرورية ولكنها غير مرجحة حاليا

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن المحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية ضرورية، واستدرك قائلا إن "حدوث مثل هذه المحادثات غير مرجح حاليا".

وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن الأسلحة النووية: "نحن مهتمون ونؤمن بشكل عام، بمواصلة المفاوضات ومناقشة هذا الموضوع، مع الأخذ في الاعتبار التحولات الكونية التي نشهدها الآن في مجال الأمن الأوروبي وحتى العالمي"، مؤكدا أن مثل هذه المفاوضات ضرورية وهناك حاجة إليها من العالم كله.

وأشار بيسكوف إلى أنه يتفق مع السفير الأمريكي لدى موسكو بأن هذه المفاوضات غير مرجحة حاليًا، مضيفا: "عاجلا أم آجلا سيكون من الضروري العودة إلى هذا الموضوع".

وردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لرد فعل فنلندا والسويد على احتمال وقوع أعمال عدوانية روسية ضدهما، أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أن بلاده لا تشكل تهديدًا لفنلندا والسويد، مضيفا: "أود أن أذكّر بكلمات الرئيس بوتين بأن روسيا لم تشكل قط ولا تشكل أي تهديد لفنلندا أو السويد، مثلما لم تشكل هذه البلدان أي تهديد لنا".

وكان رئيس شرطة الأمن الفنلندية أنتي بيلتاري، أكد في وقت سابق، أنه لن يحدث شيء بين بلاده وروسيا بعد تقديم طلب الانضمام لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وكانت فنلندا والسويد قد سلمتا 18 مايو الماضي طلبا إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، بينما أشارت روسيا مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين بأن توسيع الحلف لن يجلب مزيدا من الأمن إلى أوروبا، حيث يتمتع الحلف بطابع عدواني.

وأشار المتحدث إلى أنه لا يعتبر دخول السويد أو فنلندا إلى الناتو تهديدا وجوديا لروسيا، بينما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تخلي فنلندا عن سياسة الحياد العسكري التقليدية سيكون خطأ لعدم وجود أي تهديدات لأمنها.

وفى روما، أكد وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، اليوم الاثنين، أن سلطات بلاده ستواصل العمل من أجل تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال "دي مايو"، وفقا لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء: "سنواصل العمل من أجل السلام والتصعيد الدبلوماسي، إن الرغبة في السلام يجب أن تأتي من كلا الطرفين.

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وتداعياتها، قال دي مايو: "إننا نعمل بمبادرة تشمل جميع بلدان البحر المتوسط​ وشركاءنا ووكالات الأمم المتحدة، وهذا الأسبوع سنعقد حدثًا هامًا للحوار مع جميع دول البحر المتوسط ​​لإيجاد حل يجنبنا، على سبيل المثال، أزمة غذاء ستؤدي إلى مزيد من تدفقات الهجرة نحو إيطاليا".