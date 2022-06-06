أعلنت السلطات الإيرانية، ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى «متروبول» في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران إلى 41 شخصا.



وقال قائم مقام مدينة أبادان إحسان عباسبور، إنه تم انتشال 3 جثث جديدة في "متروبول"، ليرتفع عدد ضحايا الانهيار إلى 41 شخصا، وفق شبكة "روسيا اليوم".



وأوضح أن المصدر الوحيد لإعلان عدد الضحايا هو الطب العدلي، حيث يتم الإعلان عنه من خلال وسائل الإعلام التي يمكن الثقة بها.



وكان قائد مقر الجيش في جنوب غرب إيران، العميد حمزة بیدادي، قد أكد أن معدات الجيش سوف تبقى في مكان حادث الانهيار حتى انتهاء العملیات.



وأشار إلى أن قوات الجيش توجهت إلى مكان الحادث بشكل طوعي منذ اللحظات الأولى للحادث.