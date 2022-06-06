قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن أعمال تعلية الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي وصلت إلى 6 أمتار من مستهدف 20 مترا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن الوصول لهذا الارتفاع المستهدف يعني أن التخزين سيكون في حدود عشرة مليارات متر مكعب، وهو ما كان مستهدفًا منذ عامين.

وأشار إلى أن أديس أبابا ترغب في الوصول إلى إجمالي تخزين 18.5 مليار متر مكعب، موضحًا أن ما تم تخزينه يصل إلى خمسة مليارات فقط في العام قبل الماضي، وثلاثة مليارات في العام الماضي.

وأوضح أنه دائما ما يكون القدر الذي تم تخزينه أقل كثيرا من المستهدف، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تواصل أعمال التعلية وأمامها فرصة حتى منتصف يوليو المقبل، وهو الموعد الذي تعلو فيه المياه جسم السد أو حتى نهاية الشهر على أقصى تقدير.

ونوه بأنه معدل الملء بالوتيرة الحالية يعني أن الأعمال قد تمتد لسنوات.