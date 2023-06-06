السكرتير العام المساعد للبحيرة يتابع استعدادات رصف طريق أبو المطامير - جناكليس

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا بحضور ممثلين عن فرع الهيئة العامة للطرق، وإدارة التراسل الدولي بالشركة المصرية للاتصالات، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير وإدارة مرور البحيرة، لمتابعة أعمال الموقف التنفيذي لشبكات التراسل الدولي، بطريق أبو المطامير / جناكليس، باعتبارها عصب الاتصالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، حيث تخدم مشاريع الاتصالات الرئيسية وتحقق رؤية الدولة في التحول الرقمي، وربط المؤسسات الحكومية، وتقديم الخدمات المراسلة فائقة السرعة.

وأكد السكرتير المساعد، ضرورة التنسيق التام بين كل الجهات المعنية لتذليل أي عقبات ونهو أعمال شبكات التراسل الدولي بالطريق قبل بدأ أعمال الرصف.

الجدير بالذكر أن طريق أبو المطامير / جناكليس يبلغ طوله 6 كيلوات، حيث بلغت تكلفته الإجمالية لأعمال الرصف 27 مليون جنيه، ومن المقرر نهو العمل به نهاية يونيو الجاري.