ذكرت منظمة الصحة العالمية أن نحو 1.6 مليون شخص حول العالم يمرضون يوميًا نتيجة تناول أغذية غير آمنة، مشيرة إلى أن أكثر من 200 مرض بدءًا من الإسهال إلى السرطان سببها تناول الطعام الملوث بالبكتريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيماوية.

وقالت مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية الدكتورة فرانشيسكو برانكا -في بيان بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية والذي يوافق 7 يونيو من كل عام- إن الأنظمة الغذائية تتغير بوتيرة أسرع من أي وقت مضى مع ما يترتب على ذلك من آثار على سلامة الأغذية.

وأضافت أننا بحاجة إلى أدوات لمواجهة التحديات الحالية والناشئة، لافتة إلى أن اليوم العالمي لسلامة الأغذية يتيح فرصة للجميع للحصول على المعلومات والمشاركة للقيام بدور نشط في الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، مؤكدة أنه على الحكومات التأكد من أن الأغذية المتاحة تفي بمعايير السلامة لحماية الأرواح.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تقود مجموعة من الخبراء العالميين لتقديم المشورة العلمية لتطوير المعايير الغذائية وحماية صحة المستهلك بكل مكان.

كما أن أمانة الصندوق الاستئماني للدستور الغذائي المشتركة بين منظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية دعمت أكثر من 50 دولة بمناطق مختلفة حول العالم؛ لتعزيز قدرتها على المشاركة في أعمال الدستور الغذائي التي تسهم في تحسين سلامة الأغذية وتعزيز صحة المستهلك.

وتستضيف المنظمة بدءًا من اليوم وحتى 9 يونيو بجنيف محادثات صحية حول سلامة الأغذية تحت عنوان (معايير الغذاء تنقذ الأرواح) وهي تهدف إلى زيادة الوعي وتشجيع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة على مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالصحة وسلامة الأغذية.