مقتل 30 شخصا على الأقل في هجمات لمسلحين على قرى نيجيرية

قالت الشرطة النيجيرية يوم الاثنين إن 30 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات لمسلحين على قرى في ولاية سوكوتو النيجيرية يوم السبت.

وتردد أن مسلحين هاجموا ست قرى في سوكوتو، في شمال غربي نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان. وكان معظم القتلى أعضاء في مجموعات الدفاع عن النفس الأهلية في القرى.

ويزعم أن المهاجمين ينتمون إلى جماعة الفولاني العرقية.

يشار إلى أن الهجمات التي تشنها جماعة الفولاني، التي لديها تقاليد بدوية طويلة، ترجع بشكل جزئي إلى تغير المناخ، الذي يجفف المراعي في شمال نيجيريا. وشن رعاة مجموعة الفولاني العرقية، في السنوات القليلة الماضية، هجمات على المجتمعات الزراعية المحلية في وسط نيجيريا في محاولة لنقل أشخاص من أراضيهم.

ولطالما تم اتهام الرئيس النيجيري السابق محمدو بوهاري، وهو من عرقية الفولاني، بعدم القيام بما يكفي لمكافحة العنف. ويتعرض حاليا خليفته، بولا تينوبو، لضغوط لتحسين الوضع.