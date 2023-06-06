 مسرحية خطة كيوبيد تقدم موسمها السابع على مسرح السلام ثاني أيام عيد الأضحى - بوابة الشروق
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مسرحية خطة كيوبيد تقدم موسمها السابع على مسرح السلام ثاني أيام عيد الأضحى

خطة كيوبيد
خطة كيوبيد

نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 8:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 8:49 ص

أعلن فريق العرض المسرحي "خطة كيوبيد" تقديم الموسم السابع للمسرحية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بقاعة يوسف إدريس الكبرى بمسرح السلام بوسط البلد.
"خطة كيوبيد" هو عرض مسرحي متميز تم تقديمه ضمن خطة النهوض بالحركة المسرحية التي أطلقها مطلع العام الجاري المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، وتم تقديمه على مدى أكثر من 130 ليلة عرض متواصلة على مسرح السلام حقق خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا.
المسرحية تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي عن الحب وظاهرة الانفصال السريع وأسبابه وتأثيره السلبي، وهي من تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، وبطولة عبد المنعم رياض، وكريم الحسيني، ونوال سمير، وأمنية حسن، ومن إخراج أحمد فؤاد.


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