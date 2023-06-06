 بايدن يستقبل رئيسة وزراء الدانمارك - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يونيو 2023 9:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

بايدن يستقبل رئيسة وزراء الدانمارك


نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 8:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 8:46 ص

استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم  رئيسة الوزراء الدانماركية، ميتي فريدريكسن، في البيت الأبيض لحضور اجتماع ثنائي في المكتب البيضاوي، واصفاً الدنمارك بأنها "واحدة من أعظم حلفائنا وأصدقائنا الأكثر موثوقية".
وحسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، فإن بايدن قال "بالتعاون مع حلفاء (الناتو)، نتخذ خطوات لتعزيز أمننا المشترك، بما في ذلك إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائي التي نعمل عليها".
ويُنظر إلى فريدريكسن على نطاق واسع على أنها منافس محتمل ليحل محل الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، ينس شتولتنبرج، الذي من المتوقع أن يتنحى عن المنصب في وقت لاحق من هذا العام، حيث ينتقل هذا المنصب تقليدياً إلى شخصية أوروبية ولكنه يتطلب موافقة الولايات المتحدة.
ويتكهن بعض الدبلوماسيين الأوروبيين بأن زيارة فريدريكسن للبيت الأبيض هي فرصة لبايدن وفريقه لاستطلاع رأيها بشأن المنصب الأعلى في "الناتو".
وعلى الرغم من ذلك، فإن رئيسة الوزراء كانت قد صرحت قبل ذلك قائلة "أنا لست مرشحة لهذا المنصب"، ومع ذلك، فإن هذا لم يجعل التكهنات تتراجع بشأن أنها قد تكون في موقع قيادي لكسب تأييد بايدن للوظيفة في "الناتو".
ويقول مسؤولون في البيت الأبيض إن الاثنين سيناقشان خلال اجتماعاتهما المرتقبة الحرب في أوكرانيا وانعكاس بايدن الأخير للسماح لطائرات "F16" بدخول البلاد كرادع طويل الأمد لموسكو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك