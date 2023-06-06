بدء التصويت في انتخابات مجلس الأمة بالكويت وسط إجراءات أمنية مشددة

فتحت لجان الاقتراع بدولة الكويت أبوابها الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء، أمام الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) 2023 في فصله التشريعي رقم 17، وسط إجراءات امنية مشددة.



ويحق التصويت لـ793 ألفا و646 ناخبا كويتيا، لاختيار 50 نائبا في عملية اقتراع تجري بنظام الصوت الانتخابي الواحد.



ويتنافس 207 مرشحين، بينهم 10 سيدات، على الفوز بمقاعد المجلس الـ50، وهم موزعون على 5 دوائر في كل دائرة 10 نواب.



وعقب إغلاق باب الاقتراع الساعة الثامنة من مساء اليوم، يبدأ فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس أربع سنوات مقبلة.



ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا، ينتخبون عبر الاقتراع السري المباشر. وتنقسم الدوائر الإنتخابية في الكويت إلى خمس دوائر، تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، وذلك وفقاً لمرسوم الصوت الواحد الذي أقرّه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقانون "مرسوم الضرورة" في عام 2012، وقلل بموجبه أصوات الناخبين من أربعة أصوات إلى صوت واحد.



وكانت المحكمة الدستورية في الكويت قضت في منتصف مارس الماضي ببطلان انتخابات 2023، وعودة البرلمان المنتخب في عام 2020.



وأعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أواخر الشهر الماضي، حل المجلس الذي أعادته المحكمة الدستورية، والدعوة لانتخابات جديدة.